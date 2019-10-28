Жизнь продолжается: Алдонин показал хохочущую с дедушкой и братом дочь Началовой

Дети сочинили новый хит

12-летняя Вера, дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, весело провела время в компании родных.

Вечером в субботу Алдонин опубликовал в сториз в Instagram несколько видео. На одном из них Вера сидит на коленях дедушки у синтезатора, а ее трехлетний брат Андрей стоит у пианино. Дети нажимают на клавиши и смеются над получившейся какофонией. "Так рождаются хиты", - пошутил Алдонин.

На других видео Вера и Андрей продолжают свои музыкальные упражнения. Возможно, разносторонне развитая девочка попыталась научить малыша играть на пианино, однако тот не захотел учиться и начал шалить. В любом случае сестра и брат получили отличную возможность побыть вместе. Судя по кадрам, Вера с большой нежностью относится к Андрею.

Видео: Началова поет на вечеринке незадолго до смерти

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ей было 38 лет. Вера Алдонина живет то у бабушки с дедушкой, то у отца, который в 2014 году женился второй раз. Несмотря на смерть мамы, девочка старается жить нормальной жизнью и не унывать.