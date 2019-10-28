Треть российских семей не пользуется положенными льготами

Причина – плохая осведомленность граждан о привилегиях

Треть российских семей с детьми не пользуется положенными им льготами. А во всех категориях граждан, которым положены привилегии, этот показатель еще выше – около 60%, выяснили в Общественной палате. Всероссийский мониторинг "Семейная политика: меры поддержки глазами семей" прошел в стране с 13 августа по 14 октября.

В Министерстве труда России считают, что население страны плохо информировано – оттого и льготы остаются невостребованными. В ведомстве отмечают, что осведомленность россиян должна была повыситься с распространением многофункциональных центров (МФЦ). Однако, по мнению экспертов, сотрудники этих учреждений пока недостаточно квалифицированы, чтобы подробно проконсультировать граждан.

В Общественной палате напомнили, что, по закону, многодетные семьи могут раз в месяц бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха. Предусмотрено также возмещение стоимости своего досуга. Семьи с детьми, кроме того, имеют право на бесплатное посещение бассейнов и спорткомплексов. Распространяются льготы и на посещение театров, пишут "Известия".