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Названа причина смерти диссидента Владимира Буковского

09:45
  • понедельник
  • 28 октября 2019

У писателя произошла остановка сердца

В Великобритании в Кембридже на 77-м году скончался советский диссидент и писатель Владимир Буковский. Причина смерти – остановка сердца. Отмечается, что в последнее время у него было слабое здоровье.
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Общественный деятель провел около 12 лет в тюрьмах и на принудительном лечении в СССР, а в 1976 году бы депортирован из страны. Тогда его обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

Как отмечает "Газета.Ru", впервые после своего отъезда из Советского Союза Буковский приехал на родину в 1991 году по приглашению Бориса Ельцина. Спустя год диссиденту вернули российское гражданство.

Буковский выступал с критикой операции НАТО в Югославии, а также скептически относился к Евросоюзу. Диссидент называл его "сговором между советскими коммунистами и западными социал-демократами".

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