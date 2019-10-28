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Россияне перестали тратить деньги на развлечения и копят на старость

09:56
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Почти половина граждан откладывают "на черный день"

Россияне отказываются от развлечений и поездок на теплые моря, а также от крупных покупок. Как выяснили эксперты, за последние два года граждане перераспределили свои траты, задумавшись о будущем.
Общие накопления россиян превысили 32 трлн рублей

Сейчас накопления имеет лишь теть населения России. Причем у большинства в "кубышке" сумма около 10 тысяч рублей, выяснили специалисты аналитического центра НАФИ.

Однако тенденция меняется, и россияне задумались о завтрашнем дне. Оказалось, что накопления "на черный день" делают 43% россиян. Еще больше граждан утверждают, что откладывают деньги на старость.

Продолжают откладывать на отпуск и поездку своей мечты лишь 20% опрошенных экспертами. Это, в основном, жители Москвы и Санкт-Петербурга. Копят на автомобиль 12% респондентов, 14% тратят деньги на образование, еще 16% - на недвижимость.

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