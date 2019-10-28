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Хлеб не по ГОСТу: в нарезном батоне нашли слишком много жира и сахара

10:13
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Только один бренд из шести прошел проверку

Специалисты "Росконтроля" проверили батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта. Они купили хлеб шести брендов: "Чудесный край", "Хлебный дом", "Коломенское", "Черемушки", "Русский хлеб" и "Волжский пекарь". 
Что "Росконтроль" нашел в яйцах на российских прилавках

Как сообщается на сайте организации, в продукции "Чудесный край", "Хлебный дом" и "Волжский пекарь" нашли чрезмерное количество жира. В марках "Русский хлеб", "Волжский пекарь" и "Коломенское" обнаружили перебор с сахаром. Это не соответствует требованиям ГОСТа, поэтому вышеперечисленные бренды попали в список товаров с замечаниями. Батон "Черемушки" оказался единственным хлебом, который полностью отвечает всем нормативам. 

Также выяснилось, что производители "Хлебного дома" и "Волжского пекаря" использовали улучшители вкуса - ферментные препараты амилолитического действия и аскорбиновую кислоту. 

"Применение амилолитических ферментов в оптимальных дозировках позволяет увеличить содержание сбраживаемых сахаров в тесте, приводит к интенсификации процесса созревания полуфабрикатов и увеличению количества декстринов, что, в конечном итоге, способствует сохранению свежести хлеба, увеличению объема изделия, улучшению структуры пористости мякиша. Улучшается вкус и аромат хлеба, а корка приобретает более интенсивную окраску и глянец", - объяснила специалист "Росконтроля" Галина Ахметова. 

Эксперты не нашли в проверенных образцах признаков болезней хлеба и плесени, а также минеральных примесей. К внешнему виду, состоянию мякиша, вкусу и запаху батонов не возникло никаких претензий. 

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