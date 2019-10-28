Мелания Трамп в ужасе от пережитого позора на трибуне

Американский лидер Трамп вместе с супругой Меланьей посетил в Вашингтоне бейсбольный матч

Громогласное заявление Дональда Трампа о ликвидации лидера запрещённой в России группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади - в центре внимания международного сообщества. Точных подтверждений проведённой спецоперации по-прежнему нет. Более того, существующие данные разнятся. Но, похоже, это ничуть не смущает ликующего американского лидера. Накануне после важного заявления Трамп посетил бейсбольный матч. Правда, болельщики встретили национального лидера явно не так, как он того ожидал.

Объявив о ликвидации "террориста номер один", Дональд Трамп отправился на бейсбольный матч, похоже, рассчитывая, что стадион будет встречать его овациями. Но болельщики показали себя неблагодарными американцами, они начали освистывать президента и выкрикивать лозунги об импичменте (недовольство Трампом сказалось и на его супруге Мелании, которая выглядела омраченной - прим. ред.). Политическая дуэль с демократами снова смазала атмосферу победы, а ведь именно о ней официальные лица администрации Трампа не устают повторять, передает "ТВ Центр".

Смерть террориста Абу Бакра аль-Багдади американский президент, безусловно, считает своей победой. СМИ тут же вспомнили, что Трамп ровно за то же критиковал Барака Обаму, когда в 2011-м спецслужбы ликвидировали Усаму Бен Ладена. Дональду Трампу приписывают фразу, что успех тогда зависел от военных, а не от Обамы, который, судя по архивному фото, напряженно наблюдал за спецоперацией, затерявшись в окружении дюжины советников. А вот так сосредоточенно следил за атакой на аль-Багдади сам Трамп. Попытка во всём превзойти демократов кажется очевидной, тем более что накануне президент не упустил шанса принизить прошлые антитеррористические заслуги конкурентов.

По заявлению Трампа, в операции задействовали восемь вертолетов. Сначала они ударили по территории с воздуха, а затем американский спецназ приступил к штурму дома, где и скрывался аль-Багдади. Боевик якобы взорвал себя при помощи пояса смертника, а затем всё вокруг сравняли с землей американские беспилотники. Вот только Абу Бакра аль-Багдади убивали уже несколько раз, а затем он воскресал. США не представили никаких доказательств очередной смерти главы запрещенного в России "Исламского государства".

Кроме того, Трамп благодарил Москву за помощь - но, как оказалось, наши военные Пентагону не помогали и вообще сомневаются в реальности операции. В Минобороны подчёркивают: даже если "террорист номер один" действительно мертв, вряд ли это ощутимо отразиться на реальной обстановке в Сирии. Но как минимум лично для Трампа ликвидация аль-Багдади значит очень много. Это может сыграть в его пользу на следующих президентских выборах.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".