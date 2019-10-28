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На Украине открестились от споривших с Зеленским радикалов

12:03
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Подразделения, оккупировавшие Донбасс, уже не просто отказываются подчиняться президенту - они переходят к открытым угрозам

В понедельник 75-ая годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков. В течение 40 месяцев гитлеровцы творили бесчинства на территории страны и уничтожали целые поселения. Три миллиона советских воинов пали за освобождение Украины. Но сегодня подвиги Красной армии многие предпочли забыть. Националисты демонстрируют свою силу.
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В понедельник в МВД Украины попытались спасти репутацию президента, основательно подмоченную после поездки на линию соприкосновения. Все выходные СМИ рассказывали, как жители Золотого просили президента отвести войска, установить в приграничье мир. Он согласно кивал головой. Затем отправился поговорить к так называемым добровольцам. Но там диалога не состоялось. У Зеленского сдали нервы. Он почти срывался на крик. Но его не слышали. Верховный главнокомандующий в очередной раз продемонстрировал свою беспомощность. Ожидаемого разведения сил в Донбассе не произошло. Однако, тщательно поискав, положительный итог поездки в Киеве всё-таки нашли. Мол, убедили националистов вывезти из Золотого все оружие и боеприпасы.

Впрочем, этого оружия, которое якобы вывезено, пока никто не видел. Чувствовать себя спокойнее жители тоже не стали. А министерство обороны открестилось от радикалов, заявив, что они не связаны ни с какими силовыми структурами. Никого не представляют, кроме себя самих. И вообще незаконно находятся в Золотом. Но националисты уходить из поселка не только не собираются - напротив, они грозят усилить свои позиции. 

А вот уже и бывший лидер запрещённого в России "Правого сектора" и экс-депутат Рады Дмитрий Ярош перешёл к угрозам. Назвал власть Зеленского временной и недвусмысленно намекнул, что нацбатальоны соберутся очень быстро, если президент и дальше будет пытаться выдавить добровольцев из Золотого. По сути, националисты признали, что именно они не дают официальному Киеву начать выполнение минских соглашений. Так действие нацбатов расценили в российском МИДе.

"Четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС, индивидуально и коллективно, винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве. Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Возможно, в Европе заметят и вот этот эпизод. В самую опасную авдеевскую зону украинские военные привезли на экскурсию школьников. Якобы в целях патриотического воспитания. Без касок и бронежилетов дети ходят по передовой. На окраине хорошо слышно, как стреляют из пулеметов и гранатомета. Это идет обстрел деревень Донецкой республики. Старшеклассникам наглядно показывают, как надо себя вести с сепаратистами. Власти Донбасса уверены - Киев намеренно устроил провокацию, рассчитывая, что с их стороны будет открыт ответный огонь, под который могли попасть и дети. Но всем постам давно был дан приказ - не реагировать.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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