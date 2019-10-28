Каковы перспективы переговоров по транзиту газа через Украину?

В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину

Новый раунд газовых консультаций в понедельник стартует в Брюсселе. Россия, Украина и ЕС обсудят условия поставки топлива в Европу и попытаются выйти на подписание соглашения.

Нынешний договор действовал 10 лет, его срок истекает в конце декабря. И, учитывая заинтересованность всех сторон в его продлении, настрой у делегатов весьма оптимистичный. Тем более что прошлые переговоры 19 сентября - впервые за долгое время - получились конструктивными.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия выступает за новый договор, подразумевающий прокачку через территорию Украины не менее 60 миллиардов кубометров топлива в год. Также Киеву необходимо определиться с объемом дальнейших закупок российского газа по прямому контракту - цена в этом случае будет ниже текущей примерно на 20 процентов.

Между тем, по данным экспертов, газовый контракт с Киевом будет подписан не раньше декабря, передает "Газета.Ru".