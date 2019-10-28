ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Брекзит. Безвыходное положение"

11:51
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Британский парламент в понедельник проголосует по предложению премьера Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.

Идея прозвучала после очередного срыва депутатами - обсуждения ратификации соглашения по "Брекзит". А это значит, что Великобритания вряд ли сможет выйти из ЕС, как собиралась до 31 октября. О причинах переноса и о том, что думают сами англичане о затянувшемся прощании с Евросоюзом – специальный репортаж Екатерины Выскребенцевой "Брекзит. Безвыходное положение" – смотрите в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".

Главное сегодня
Митингующие в Лондоне
Митингующие в Лондоне
Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Брекзит. Безвыходное положение"
Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Брекзит. Безвыходное положение"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.