Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Брекзит. Безвыходное положение"

Британский парламент в понедельник проголосует по предложению премьера Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.

Идея прозвучала после очередного срыва депутатами - обсуждения ратификации соглашения по "Брекзит". А это значит, что Великобритания вряд ли сможет выйти из ЕС, как собиралась до 31 октября. О причинах переноса и о том, что думают сами англичане о затянувшемся прощании с Евросоюзом – специальный репортаж Екатерины Выскребенцевой "Брекзит. Безвыходное положение" – смотрите в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".