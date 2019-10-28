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Гендиректора ВГТРК Олега Добродеева поздравляют с юбилеем

12:00
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Он воспитал целую плеяду профессионалов, которые сейчас трудятся на многих федеральных каналах России

Юбилей в понедельник отмечает человек, который внес огромный вклад в развитие отечественного телевидения: генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву – 60.

Руководитель крупнейшей телекомпании страны начинал с должности младшего редактора на Центральном телевидении, работал в кадре и за кадром - корреспондентом, ведущим, возглавлял службы информации на нескольких каналах.

В 90-е стал одним из создателей "Вестей" - настоящий прорыв того времени, по формату новостей и их подаче программа до сих пор держит высокую планку и является эталоном в информационной тележурналистике. Олег Добродеев - один из основателей НТВ, он проработал там семь лет, став генеральным директором.

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