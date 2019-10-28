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Первую партию "Фризиума" доставили в Россию

11:55
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Лекарство предназначено для 540 детей

В Россию доставили первую легальную партию незарегистрированного препарата для тяжелобольных детей с эпилепсией. В ближайшее время медикаменты отправят в регионы.
В России расширили перечень жизненно важных лекарств

Ранее родителям приходилось заказывать лекарство самостоятельно через интернет, рискуя столкнуться с уголовным преследованием. И вот теперь они смогут получить препарат совершенно бесплатно уже на этой неделе.

Ожидается, что "Клобозама" (он более известен как "Фризиум") должно хватить более чем 500 детям - как минимум на полгода, передает "Газета.Ru". Кроме того, в нашей стране начались первые этапы производства собственного аналога препарата. Пока он не поступит в продажу, медикаменты будут ввозить из-за рубежа.

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