ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подари жизнь: на лечение 6-летнего Тимура нужно более 1,5 млн рублей

11:57
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Препарат нужен срочно

Фонд "Подари Жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 6-летнего Тимура Ильина из Чебоксар. У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Стандартная терапия не дала положительных результатов. Сейчас вся надежда на новый противоопухолевый препарат. Курс стоит более полутора миллионов рублей. Таких денег у семьи Тимура нет.

Весёлый, обаятельный, общительный и очень подвижный. Он строит башни выше себя ростом. И по коридорам клиники - только бегом. Несмотря на капельницу. Он мог бы стать спортсменом - занимался тхэквандо, играл в баскетбол и футбол.

Его даже температура выше 40 не смогла заставить лежать, говорит про Тимура мама. Тимур родился абсолютно здоровым. Ему стало плохо в сентябре 2017-го. В 3,5 года.

Полгода в его родных Чебоксарах врачи не могли поставить правильный диагноз. С подозрением на острый лимфобластный лейкоз Тимур оказался в НИИ гематологии в Кирове. Но проведенный там курс стандартной химиотерапии не подействовал. Случился рецидив. И уже месяц, как Тимур вместе с мамой - в Москве, в центре имени Дмитрия Рогачева. Чтобы добиться долгожданной ремиссии главная надежда сейчас - препарат "Блинцито". Из нового, не так давно появившегося класса лекарств. Он воздействует исключительно на опухолевые клетки, менее токсичен для организма и более эффективен.

"Здесь мы имеем цифры выхождения в ремиссию восемьдесят процентов и выше. То есть вторую ремиссию в этих сложных случаях раннего рецидива острого лимфобластного лейкоза на комбинации химиотерапии с иммунотерапией нам удается достичь у восьмидесяти процентов пациентов, это важно", - рассказала врач-гематолог  Вероника Фоминых.

Препарат этот зарегистрирован, включен в список жизненно необходимых лекарств, однако стоимость "Блинцито" очень высока. И у клиник не хватает средств, чтобы его закупать. Нет таких возможностей и у семьи Тимура. Бабушки и дедушки - песионеры, в семье работает только отец. А для лечения мальчика требуется 10 флаконов на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Помочь может каждый. Для этого нужно отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162.

Препарат нужен срочно. В клинике надеются - он даст шанс в дальнейшем провести Тимуру операцию по пересадке костного мозга.

Юлия Богоманшина, Сергей Титов, "ТВ Центр".

Новости по теме
Тимур Ильин
Тимур Ильин
Тимур Ильин
Тимур Ильин
Тимур Ильин
Тимур Ильин
Тимур Ильин
Тимур Ильин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.