Подари жизнь: на лечение 6-летнего Тимура нужно более 1,5 млн рублей

Препарат нужен срочно

Фонд "Подари Жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 6-летнего Тимура Ильина из Чебоксар. У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Стандартная терапия не дала положительных результатов. Сейчас вся надежда на новый противоопухолевый препарат. Курс стоит более полутора миллионов рублей. Таких денег у семьи Тимура нет.

Весёлый, обаятельный, общительный и очень подвижный. Он строит башни выше себя ростом. И по коридорам клиники - только бегом. Несмотря на капельницу. Он мог бы стать спортсменом - занимался тхэквандо, играл в баскетбол и футбол.

Его даже температура выше 40 не смогла заставить лежать, говорит про Тимура мама. Тимур родился абсолютно здоровым. Ему стало плохо в сентябре 2017-го. В 3,5 года.

Полгода в его родных Чебоксарах врачи не могли поставить правильный диагноз. С подозрением на острый лимфобластный лейкоз Тимур оказался в НИИ гематологии в Кирове. Но проведенный там курс стандартной химиотерапии не подействовал. Случился рецидив. И уже месяц, как Тимур вместе с мамой - в Москве, в центре имени Дмитрия Рогачева. Чтобы добиться долгожданной ремиссии главная надежда сейчас - препарат "Блинцито". Из нового, не так давно появившегося класса лекарств. Он воздействует исключительно на опухолевые клетки, менее токсичен для организма и более эффективен.

"Здесь мы имеем цифры выхождения в ремиссию восемьдесят процентов и выше. То есть вторую ремиссию в этих сложных случаях раннего рецидива острого лимфобластного лейкоза на комбинации химиотерапии с иммунотерапией нам удается достичь у восьмидесяти процентов пациентов, это важно", - рассказала врач-гематолог Вероника Фоминых.

Препарат этот зарегистрирован, включен в список жизненно необходимых лекарств, однако стоимость "Блинцито" очень высока. И у клиник не хватает средств, чтобы его закупать. Нет таких возможностей и у семьи Тимура. Бабушки и дедушки - песионеры, в семье работает только отец. А для лечения мальчика требуется 10 флаконов на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Помочь может каждый. Для этого нужно отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162.

Препарат нужен срочно. В клинике надеются - он даст шанс в дальнейшем провести Тимуру операцию по пересадке костного мозга.

Юлия Богоманшина, Сергей Титов, "ТВ Центр".