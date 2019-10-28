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В России открыли первый приют для медведей

18:13
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Его построили на собственные средства и добровольные пожертвования

В Приморье открылся первый в России приют для гималайских медведей. До того, как попасть в приют, эти животные жили в придорожных кафе, во дворах и на приусадебных участках. Медведи выросли среди людей, поэтому не могут вернуться в дикую природу. Сейчас на специально обустроенной территории, площадью в один гектар, разместили семерых хищников. Приют построили сотрудники местного зоопарка на собственные средства и добровольные пожертвования.

Этот дерзкий и непредсказуемый белогрудый зверь от человека натерпелся. Несколько лет жил на металлобазе в маленькой клетке, впроголодь. Сейчас косолапый - один из постояльцев первого в России приюта для медведей.

Чтобы звери не испугались, от посетителей просят тишины. Медведи выходят из клеток очень осторожно, обнюхивая и осматривая территорию.

"Мы выпускаем первого медведя. Его звать Миша. Первым потому, что он не особо любит общество других медведей. Он единоличник. Но на большой территории чувствует себя нормально. Поэтому он идет первый, и за ним уже его друзья", - объяснил ветеринарный врач Виктор Агафонов.

Здесь животным есть, где разгуляться. Вольер площадью гектар, пруд. Специальные берлоги, где можно залечь в зимнюю спячку. Но медведи бегут не осваивать местность, а к гостям, которые приготовили для них почти "шведский стол". Среди угощений: овощи, рыба, мед, и, конечно, любимая сгущенка. Открыть банку медведю не составляет труда. Два прикуса – и лакомство можно есть.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.

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