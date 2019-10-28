Суд арестовал расстрелявшего 8 человек солдата-срочника

О сроке содержания под стражей пока не сообщается

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов заключен под стражу. Решение принял Читинский гарнизонный военный суд.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамсутдинова на тот срок, о котором просило следствие", - приводит сообщение источника агентство ТАСС. О том, на какой срок арестован солдат, не уточняется.

Инцидент в войсковой части в Забайкальском крае произошел 25 октября. Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих из табельного оружия во время смены караула. Погибли два офицера и шестеро сослуживцев Шамсутдинова. Двое в тяжелом состоянии госпитализированы.

Подозреваемого задержали. Как сообщили в Минобороны, Шамсутдинов устроил стрельбу, предположительно, в результате нервного срыва. Возбуждено уголовное дело об убийстве. При этом на родине солдата заверяют, что Рамиль, выросший в семье сотрудников МВД, всегда был общительным, заботливым и внимательным.