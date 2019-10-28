Стало известно, на кого Заворотнюк оставила годовалую дочь

Муж артистки все время проводит в больничной палате

76-летняя Валентина, мама актрисы Анастасии Заворотнюк, стала обладательницей новой иномарки. По данным журналистов, "прекрасная няня" подарила ей автомобиль Toyota C-HR, который стоит в районе двух миллионов рублей.

"Экспресс-газета" пишет, что Заворотнюк совсем недавно подарила маме машину. Папарацци сфотографировали авто, которое без номеров стоит на территории загородного дома. Раньше Валентина Заворотнюк ездила на красном автомобиле Nissan Juke, доставшемся от дочери.

Поговаривают, что с помощью этого подарка Заворотнюк решила отблагодарить мать за поддержку. По слухам, именно Валентина взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой, когда у Анастасии возникли проблемы со здоровьем. Фигурист Петр Чернышев, муж "прекрасной няни", много времени проводит в больничной палате, поэтому у него нет возможности воспитывать малышку.

Как пишут СМИ, Валентина Заворотнюк тяжело переживает несчастье, которое постигло ее семью. Ведь после смерти мужа и сына Анастасия осталась самым близким ее человеком. Женщину часто видят в церкви в подмосковном поселке Крекшино.

Видео: болезнь Заворотнюк

Если верить слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Сейчас она якобы находится в реабилитационном центре на Рублевке. Семья актрисы подтвердила, что "прекрасная няня" борется с болезнью, однако отказалась сообщать подробности.