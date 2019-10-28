Горбачев пожаловался на мошенничество НАТО

"Партнеры" боялись возрождения СССР

Решение о расширении НАТО на восток было крупнейшей стратегической ошибкой Запада. Это подорвало доверие Москвы к "партнерам", а также дестабилизировало военно-политическую обстановку в Европе и мире, считает бывший президент СССР.

Михаил Горбачев в своей новой книге рассказывает, как шли переговоры по этому вопросу в последние месяцы холодной войны. Он уверен, что советское руководство в тех условиях сделало все возможное – однако западные державы трудно было переубедить.

"Любой шаг России рассматривался на Западе через лупу подозрений в "стремлении возродить СССР", "взять геополитический реванш". Такие подозрения я всегда считал безосновательными", - пишет Горбачев.

Бывший советский лидер отмечает, что гораздо больше оснований для претензий было у России. И она сделала это - на мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Владимир Путин заявил, что Россия будет проводить независимую внешнюю политику. Этот внешнеполитический выбор – естественный и окончательный, заключает Горбачев.