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Горбачев пожаловался на мошенничество НАТО

10:53
  • понедельник
  • 28 октября 2019

"Партнеры" боялись возрождения СССР

Решение о расширении НАТО на восток было крупнейшей стратегической ошибкой Запада. Это подорвало доверие Москвы к "партнерам", а также дестабилизировало военно-политическую обстановку в Европе и мире, считает бывший президент СССР.
Горбачев назвал победителей в холодной войне

Михаил Горбачев в своей новой книге рассказывает, как шли переговоры по этому вопросу в последние месяцы холодной войны. Он уверен, что советское руководство в тех условиях сделало все возможное – однако западные державы трудно было переубедить.

"Любой шаг России рассматривался на Западе через лупу подозрений в "стремлении возродить СССР", "взять геополитический реванш". Такие подозрения я всегда считал безосновательными", - пишет Горбачев.

Бывший советский лидер отмечает, что гораздо больше оснований для претензий было у России. И она сделала это - на мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Владимир Путин заявил, что Россия будет проводить независимую внешнюю политику. Этот внешнеполитический выбор – естественный и окончательный, заключает Горбачев.

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