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Новый возлюбленный спас вдову Марьянова от отчаяния

12:00
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Актер не хотел, чтобы его жена была одинока

Вдова Дмитрия Марьянова не стала скрывать, что у нее появился возлюбленный. По словам Ксении Бик, покойный актер не хотел, чтобы она оставалась одна после его смерти. 
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Как пишут СМИ, Ксения Бик впала в депрессию из-за кончины супруга и нападок со стороны первой гражданской жены Марьянова. Ксению обвинили в том, что она отправила артиста в реабилитационный центр "Феникс", где его и настигла смерть.

Вдову якобы поддержал журналист Сергей Соболев. По словам Бик, она не пыталась скрыть свои отношения с новым мужчиной. В свое оправдание она привела слова, однажды сказанные Марьяновым: "Я намного старше тебя, у нас 17 лет разница. Когда придет время и ты останешься одна, я тебя никогда не прощу, если ты не встанешь на ноги".

В программе "Новые русские сенсации" Ксения Бик заявила, что Марьянов пользовался популярностью среди женщин. Поклонницы присылали ему свои эротические фотографии. "Как-то я глажу, а он лежит на диване и ногами болтает. И показывает мне телефон, на котором изображена девушка. Я посмотрела и ответила: "Скажи, пусть без трусов пришлет". Бесконечно присылали титьки, а он мне все это показывал", - рассказала Ксения. 

Отметим, что Ксения Бик, 90-летний отец Марьянова и 22-летний сын актера от первой гражданской жены претендуют на наследство артиста. Они делят трехкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе, однокомнатную квартиру в Песчаном переулке и дачу под Москвой. По слухам, новый возлюбленной Бик живет вместе с ней в квартире Марьянова. 

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Напомним, Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. Смерть наступила от разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Это произошло в реабилитационном центре "Феникс", куда актера поместили из-за алкоголизма. На руководителя центра завели дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, Марьянова можно было спасти, если бы его вовремя госпитализировали. 

Дмитрий Марьянов снялся в десятках фильмов, среди которых "День радио", "Президент и его внучка", "Русский регтайм", "Дорогая Елена Сергеевна". С 2003 по 2017 он входил в "Квартет И". 

Добавим, что первой гражданской женой Марьянова стала Ольга Аносова. Они расстались через два года после рождения сына Даниила. А в 2015 году актер женился на Ксении Бик. По ее словам, в 2008 году у них родилась дочь Анфиса. Сам актер шесть лет молчал о рождении ребенка.  

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