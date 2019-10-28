Волейболистку-паралимпийку обманул на миллионы производитель протезов

На счету мошенника 45 жертв

Полиция получила еще одно заявление на производителя бионических протезов Валерия Перевозчикова. Его обвинила в мошенничестве Елизавета Кунстман, выступающая за паралимпийскую сборную России по волейболу.

Спортсменка потеряла на сделке с Перевозчиковым 5 миллионов рублей. Аферист представился создателем Центра юридической поддержки и реабилитации. Он убедил Елизавету – как ранее других инвалидов – взять кредит на протезы. Валерий обещал, что в итоге государство выплатит компенсацию и покупка обойдется спортсменке практически бесплатно. Однако, получив деньги, мошенники скрылся, оставив Кунстман без протезов – но зато с огромным долгом, на который росли проценты.

Елизавета Кунстман потеряла ноги в восемь лет. Однако вместо того, чтобы заняться рукоделием – как ей предлагали – девочка пошла в волейбол. 21-летняя Елизавета является чемпионкой мира 2018 года, бронзовым призером ЧМ-2014, чемпионкой Европы 2019-го, восьмикратной чемпионкой России и заслуженным мастером спорта по волейболу сидя.

По той же схеме, что Кунстман, Перевозчиков обманул еще одну российскую паралимпийку — Анну Годовицыну, девушка отдала ему более 3 миллионов рублей. Всего на счету мошенника, как предполагают, 45 жертв. Пока что его обвиняют в десятке случаев с общей суммой ущерба в 35 миллионов. Перевозчиков был задержан в феврале 2019 года.