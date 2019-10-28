Городские ветклиники проведут акцию "Вызов врача на дом в 2 раза дешевле"

Услуга обойдется всего в 781 рубль

В государственных ветеринарных клиниках Москвы с 1 ноября стартует акция "Вызов врача на дом в два раза дешевле". Она пройдет до 31 декабря.

В рамках акции вызов ветеринара на дом будет стоить владельцу животного 781 рубль. Информацию о стоимости других услуг можно найти на странице комитета ветеринарии Москвы.

"В распоряжении московских ветеринаров находится 11 машин ветеринарной помощи на дому, оснащенных необходимым диагностическим оборудованием. В составе бригад работают высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт спасения животных в сложных ситуациях", - рассказал председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

Чаще всего ветеринарных врачей вызывают на дом для того, чтобы те назначили лечение питомцу, сделали прививки, провели стерилизацию или поставили электронный чип. Также медики проводят выездные лабораторные исследования, медикаментозную эвтаназию и другие процедуры. При необходимости животное могут быстро доставить в стационар.