У Фадеева случился сердечный приступ из-за нервного истощения

Врачи приехали к продюсеру домой

В ночь на понедельник, 28 октября, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев обратился к врачам из-за проблем с сердцем.

Как передает Telegram-канал Super, 51-летний Фадеев вызвал "скорую помощь". Врачи приехали в его подмосковный дом и обнаружили знаменитость в предынфарктном состоянии. По предварительным данным, у продюсера случился приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.

Несмотря на всю серьезность положения, Максим Фадеев отказался от госпитализации. Он лечится дома под присмотром врачей.

В последнее время Фадеев попадает в один скандал за другим. То его обвиняют в плагиате, то он устраивает разборки с певицей Наргиз, то оправдывается за уход из шоу "Голос. Дети". Неудивительно, что на этом фоне у продюсера возникло нервное истощение.

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