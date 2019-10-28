"Подвергла жизнь Леи опасности": Купер отобрал дочь у Шейк

Актера с дочкой сняли на одной из улиц Нью-Йорка

Ирина Шейк и Брэдли Купер разделили опеку над совместной дочерью Леей. Оба родителя уделяют все свободное время малышке.

В минувшие выходные Шейк с дочкой посетили музыкальный фестиваль Rockin’the Ridge в Кентукки. По случаю фестиваля были развернуты различные аттракционы – тир, гольф, карусели, мини-зоопарк, катание на лошадях. Последний привлек модель.

Шейк решила покатать девочку на лошади. При этом Ирина выбрала для двухлетней малышки не спокойного пони, а крупного коня гнедой масти. "Она подвергла жизнь Леи опасности!" - тут же заявили папарацци, не пропускающие ни одного шага модели.

На огромной спине лошади Лея казалась совсем крохотной. При этом девочка вовсе не выглядела испуганной. Лея смеялась и держалась довольно уверенно. Ирина же просто сияла от гордости за свое чадо.

Однако Брэдли Купер не оценил такое развлечение. На следующий день он забрал Лею. Актера с дочкой сняли на одной из улиц Нью-Йорка. Отец нарядил девочку в черное платье и белые колготки, ее наряд по цветовой гамме соответствовал костюму Купера, передает Daily Mail.

Обычно приветливый Брэдли на этот раз не улыбался. Актер быстрым шагом шел к своему автомобилю, крепко держа Лею за руку.

Напомним, что в середине мая стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Якобы актер потребовал от модели прекратить выставлять семейную жизнь на публику, но россиянка отказалась выполнять прихоть Купера. По другой версии пару разбила Леди Гага. Якобы Брэдли увлекся певицей во время съемок фильма "Звезда родилась". У актера и модели подрастает дочь Лея. Девочке два года.