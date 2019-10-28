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"На грани": у Харламова случилась истерика из-за постельной сцены с женой

13:05
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Он пообещал разделаться с режиссером и актером

Юморист Гарик Харламов эмоционально высказался о сцене из фильма "Текст", в которой его супруга Кристина Асмус занимается любовью с Иваном Янковским. Харламов признал, что это было "на грани". 
Как в жизни: Асмус полностью разделась ради постельной сцены

После недавней премьеры фильма, снятого по роману Дмитрия Глуховского, резидента Comedy Club завалили оскорбительными комментариями в Сети. Народ удивило, что он позволил жене Кристине Асмус сняться в сцене едва ли не порнографического характера. 

"Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса "Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!" или "Что думал муж Шерон Стоун в момент переноса ног на стуле?" - написал Гарик Харламов в Instagram.

По словам юмориста, он гордится своей женой, которая блестяще выполнила сложную актерскую задачу. Он поздравил режиссера Клима Шипенко и весь актерский состав с выходом отличной картины. "Все это я писал как зритель! Теперь пишу как муж", - после этих слов он в шутку пообещал расправиться с Янковским и Шипенко. 

Несмотря на эти слова, многие поклонники Гарика Харламова все равно продолжили осуждать его за мягкотелость. 

- Смешно, конечно, и жалко таких мужей, как вы. 

- Да уж, так на всю страну рога поставила…

- Уйдет она от тебя рано или поздно 100%. Просто это за гранью. Фильм без таких сцен не стал бы хуже точно.

- Там не просто сексуальная сцена, порнуха чистой воды.

- Хорошо вам, актерам. Отмаза клевая - я актриса, сцена была такая. 

Между тем телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее видео с нашумевшими кадрами из "Текста" собрало крайне мало просмотров. "Выясняется, что алгоритм перестал нас рекомендовать и отправлять в рекомендованное из-за секскадров, определив видео "почти порно", - объяснила Собчак. 

Ранее Иван Янковский признался, что он чувствовал себя некомфортно во время съемок постельной сцены с Асмус. Он боялся реакции Харламова. "Это стремно, на самом деле. Но я понимал: либо в это должны поверить, либо это бессмысленно делать", - цитирует его PeopleTalk.ru. Асмус, в свою очередь, заявила, что постельные сцены - это часть ее профессии. 

Добавим, что Харламов и Асмус поженились в 2013 году. Через год у них родилась дочка Анастасия. 

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