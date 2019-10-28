"Бронетанковый кулак": Лукашенко высмеял натовские части в Литве

Белоруссия хорошо подготовилась

Демонстративная переброска войск из-за океана к белорусским границам удивила Александра Лукашенко. Президент Белоруссии отметил, что раньше никогда такого не было. Он назвал действия НАТО в Литве прецедентом и пообещал адекватный ответ – к которому, впрочем, Минск давно готов.

"Естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", - приводит слова белорусского лидера БелТА.

По словам Александра Лукашенко, в Литве размещен настоящий "бронетанковый кулак", значения этого преуменьшать не следует. В то же время, как отметил белорусский лидер, и причин для беспокойства не особо много - ведь в Минске понимали, к чему надо готовиться и приняли соответствующие меры, модернизировали армию.

"Мы к этому готовились. Поэтому 30 танков - просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять", - сказал Лукашенко.

На днях доклад о ситуации на белорусских границах представили президенту страны руководители силовых ведомств. По их данным, в октябре в Литву был переброшен батальон Вооруженных сил США: около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. Полигон в Пабраде, где расквартированы вновь прибывшие части, расположен в 15 километрах от белорусской границы.