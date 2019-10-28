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Воробьев рассказал Путину о проблеме обманутых дольщиков

14:42
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Губернатор Московской области в понедельник отчитался главе государства о ситуации в регионе

В Московской области появятся два новых образовательных центра для детей, работы по их созданию уже ведутся. Об этом в понедельник в Ново-Огарёво Владимиру Путину сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, передает "ТВ Центр".

Кроме того, по словам главы региона, в Красногорске и Балашихе проектируются две детские больницы - это делается в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Владимир Путин поинтересовался ходом строительства транспортной развязки в Химках - проектирование уже завершено, к концу года станет известен подрядчик и начнутся работы.

Также зашла речь о социально-экономическом положении в области - по словам губернатора, растет число рабочих мест, для производителей создаются программы поддержки. Затронули и проблему обманутых дольщиков.

Путин: Андрей Юрьевич, в связи с переходом строительной отрасли на новые принципы финансирования работы, как у вас в целом эта отрасль выглядит, потому что для Московской области это всегда было актуально, а в последние годы особенно, и что с обманутыми дольщиками?

Воробьёв: Что касается жилья: мы строим с Москвой больше всех – это хорошо известный факт. Но вы совершенно правы, что в предыдущие годы – это 2005–2015 – накопилась серьёзная проблема по обманутым дольщикам. За пять с небольшим лет мы решили проблему 60 тысяч дольщиков, и осталось ещё 27 тысяч.

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