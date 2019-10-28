В районе закрытых станций Каховской линии запустили бесплатные автобусы

Какие организованы маршруты?

Станции Каховской линии столичного метро откроются уже через два года в составе Большого кольца. "Каховскую", "Варшавскую" и "Каширскую" обновят полностью. Пока же пассажирам придётся пользоваться бесплатными автобусами со знаком КМ.

Бесплатные и вместительные, вместо номера - КМ, означает компенсационный маршрут. Два года эти автобусы будут замещать Каховскую линию метро, которая навсегда прекратила свою работу. На станциях "Варшавская", "Каширская" и "Каховская" началась масштабная реконструкция для включения их в Большое кольцо, передает "ТВ Центр".

Всюду - схемы с информацией, а у закрытых станций дежурят сотрудники транспортного комплекса, которые помогут найти остановки. Каховская ветка была одной из самых коротких в московском метро, у замещающих ее автобусов, маршрут, конечно, длиннее. Поэтому на дорогу теперь нужно закладывать временной запас.

С субботы, чтобы автобусы не стояли в пробках, в районах Нагатино-Садовники, Нагорный и Москворечье-Сабурово для городского транспорта действует приоритет проезда, и организованы выделенные полосы. А еще не тратится время на дополнительные остановки. Их, как и в метро, всего три.

На новом маршруте автобусы работают с половины шестого утра и до двух ночи. Ожидается, что в часы пик интервал между ними будет не больше 6-7 минут.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".