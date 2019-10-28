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Второй участок Некрасовской линии метро достроят в декабре

15:08
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Когда завершатся работы на станции "Нижегородская"?

Некрасовскую линию метро при необходимости могут продлить в сторону центра. Технические возможности для этого уже созданы, передает "ТВ Центр".

Пока же продолжается строительство участка от "Косино" до "Авиамоторной". Самая крупная на этом отрезке станция "Нижегородская" - огромный транспортно-пересадочный узел, соединяющий в себе несколько линий метро, МЦК и пригородные электрички.

Объём подземных площадей здесь более 100 тысяч квадратных метров. Фактически под землей построено 30 пятиэтажных панельных домов. Все работы планируют завершить к середине декабря, тогда же станет понятно, когда поезда поедут с пассажирами.

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