Второй участок Некрасовской линии метро достроят в декабре

Когда завершатся работы на станции "Нижегородская"?

Некрасовскую линию метро при необходимости могут продлить в сторону центра. Технические возможности для этого уже созданы, передает "ТВ Центр".

Пока же продолжается строительство участка от "Косино" до "Авиамоторной". Самая крупная на этом отрезке станция "Нижегородская" - огромный транспортно-пересадочный узел, соединяющий в себе несколько линий метро, МЦК и пригородные электрички.

Объём подземных площадей здесь более 100 тысяч квадратных метров. Фактически под землей построено 30 пятиэтажных панельных домов. Все работы планируют завершить к середине декабря, тогда же станет понятно, когда поезда поедут с пассажирами.