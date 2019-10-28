Как открывали памятник Николаю Караченцову

На церемонии открытия памятника присутствовали родственники актера

Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище. Церемония прошла в день рождения артиста, передает "Газета.Ru". 27 октября ему бы исполнилось 75 лет.

На гранитном монументе изобразили одну из главных сцен спектакля "Юнона и Авось". В этой легендарной постановке театра Ленком Караченцов блистал долгие годы. На открытии памятника присутствовали сын и вдова артиста и коллеги, которые работали с ним в театре и кино.