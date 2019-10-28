Последние дни "Соловья": удастся ли отстоять легендарный кинотеатр?

Кинолюбители надеются, что "Соловей" не будет закрыт

Культовый кинотеатр Москвы должен закрыться 15 ноября. На месте советского здания построят современные апартаменты. Но горожане с такой перспективой мириться не хотят - им нужен их "Соловей".

Один из самых популярных кинотеатров города. Точка притяжения целого района. Рядом станция метро и московский зоопарк - место людное и проходимое. С тем, что "Соловей" уже практически допел свою песню, москвичи смириться не могут, передает "ТВ Центр".

Один из немногих кинотеатров, который не входит ни в одну сеть. Самый многозальный не только в России, но и во всей Восточной Европе. Привлекал зрителей он, конечно, не своими размерами. В "Соловье", к примеру, весьма комфортная ценовая политика - билеты на некоторые сеансы стоят в пять раз дешевле, чем в других кинотеатрах. Репертуар при этом самый разнообразный. Каждый москвич знает: чтобы посмотреть фильм, который давно вышел из проката - приезжай в "Соловей". Сюда приходили на свидания, здесь отмечали дни рождения. У каждого зрителя с этим местом, кажется, связана своя личная история.

История у этого киноцентра сама достойна стать экранизацией. Свои двери для посетителей он открыл в 1989 году - показом классики мирового кино "Великий диктатор" с Чарли Чаплиным. Расцвет и становление киноцентра пришлось как раз на лихие девяностые. В этих стенах всегда бурлила жизнь - не всегда законопослушная. В одном здании с "Соловьем" долгое время были бар и ночной клуб. Менялись собственники - центр неоднократно переходил из рук в руки. Нынешние владельцы на связь предпочитают не выходить. Уже известно, что на месте "Соловья" может появиться гостиничный комплекс. Документы застройщику выдали еще девять лет назад. Но инициативные группы сдаваться не собираются. Против сноса киноцентра подписывают петиции и устраивают одиночные пикеты.

Как бы то ни было, пока у "Соловья" обозначен и последний день работы - 15 ноября. Однако сотрудники и местные жители продолжают надеяться на другой - положительный - исход событий.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".