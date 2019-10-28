Евросоюз отложил развод с Британией до следующего года

Новый дедлайн назначен на 31 января

Третья отсрочка для Британии. 27 стран Евросоюза одобрили очередной запрос Лондона о переносе даты Brexit на три месяца. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Таким образом, новый дедлайн назначен на 31 января 2020 года. В ближайшее время решение будет закреплено в официальном документе. При этом в ЕС оставили Британии возможность завершить процедуру и раньше - 30 ноября или 31декабря, если до этого момента все стороны ратифицируют сделку.

Просьбу об очередной отсрочке премьер-министр Борис Джонсон направил в Брюссель после того, как парламентарии приняли соответствующий закон и сорвали обсуждение нового проекта соглашения по выходу из ЕС.

