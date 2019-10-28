Избившего супругу священника-скандалиста отстранили от службы

Любителю выпить дали год на перевоспитание

Иерей Владимир Покровский отстранен на год от служения в Казанском женском монастыре. Причина – нарушение церковной дисциплины: священник регулярно выпивал и избивал супругу. Указ митрополита Рязанского и Михайловского Марка появился на сайте епархии.

"Настоящим Вы запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на один год за систематическое нарушение церковной дисциплины", — сказано в указе.

Информация о том, что священник избил супругу на глазах у четверых детей, появилась в местных СМИ. Позже его жена подтвердила, что побои в семье – обычное дело, да еще и алкоголем ее супруг злоупотребляет. Также была опубликована расшифровка диктофонной записи, в которой жена священника просит ее пожалеть, в то время как батюшкаг матерится и угрожает свернуть ей шею.

Позже пообщался с журналистами и сам иерей Владимир Покровский. Он все отрицал и утверждал, что жена получила травмы, упав дома.