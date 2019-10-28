51-летняя Ольга Кабо обнажилась на публике

Она отдыхает на Черном море

51-летняя актриса Ольга Кабо выложила в Instagram откровенное фото в купальнике. Она вместе с семьей наслаждается отдыхом в Геленджике.

"Купаюсь в нежности осеннего солнца", - написала заслуженная артистка России, показав фото в пестром купальнике. Кабо лежит на берегу в солнцезащитных очках, а у ее ног плещется море.

По словам актрисы, температура воды в Черном море составляет всего 20 градусов. Среди отдыхающих попадаются желающие искупаться в такой прохладной воде, однако Кабо не из их числа. Она предпочитает плавать в бассейне.

Интернет-пользователи восхитились красотой актрисы, которая в свои годы может дать фору многим молодым.

- Красавица!

- Прекрасная и невероятно любимая моя Ольга.

- Как же я пролетел, ведь собирался поехать, знать бы... все бросил бы и рванул!

- Секси.

- Царица морская! А какие у вас большие, красивые и пышные... цветы на купальнике! Просто восхитительная!

Напомним, что с 2009 года Ольга Кабо состоит в браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым. В 2012 году она родила сына Виктора. От предыдущего брака у нее осталась дочь Татьяна.