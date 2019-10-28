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51-летняя Ольга Кабо обнажилась на публике

13:35
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Она отдыхает на Черном море

51-летняя актриса Ольга Кабо выложила в Instagram откровенное фото в купальнике. Она вместе с семьей наслаждается отдыхом в Геленджике. 
Фото 51-летней Ольги Кабо в нижнем белье произвели фурор

"Купаюсь в нежности осеннего солнца", - написала заслуженная артистка России, показав фото в пестром купальнике. Кабо лежит на берегу в солнцезащитных очках, а у ее ног плещется море. 

По словам актрисы, температура воды в Черном море составляет всего 20 градусов. Среди отдыхающих попадаются желающие искупаться в такой прохладной воде, однако Кабо не из их числа. Она предпочитает плавать в бассейне. 

Интернет-пользователи восхитились красотой актрисы, которая в свои годы может дать фору многим молодым. 

- Красавица!

- Прекрасная и невероятно любимая моя Ольга. 

- Как же я пролетел, ведь собирался поехать, знать бы... все бросил бы и рванул!

- Секси. 

- Царица морская! А какие у вас большие, красивые и пышные... цветы на купальнике! Просто восхитительная!

Напомним, что с 2009 года Ольга Кабо состоит в браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым. В 2012 году она родила сына Виктора. От предыдущего брака у нее осталась дочь Татьяна. 

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