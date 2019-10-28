А поговорить? Ту-154 МВД России не ответил эстонским диспетчерам

Военные утверждают, что самолет нарушил границу

Эстонские военные обиделись на пилотов Ту-154, принадлежащего МВД России. Как заявили в Таллине, самолет 25 октября пролетел с выключенным транспондером и не отвечал на запросы эстонской диспетчерской службы. Да еще нарушил воздушную границу балтийской республики.

"Самолет Ту-154 МВД России 25 октября без разрешения вошел в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты", - сообщает пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии. Российского посла в Таллине Александра Петрова уже вызвали по этому поводу в эстонский МИД и вручили ноту.

Весной прошлого года Эстония также разглядела в своем воздушном пространстве Ту-154 МВД России. Если верить эстонским диспетчерам, над территорией балтийской республики едва ли не каждый месяц пролетают российские самолеты – Ил-76, Ил-96 и Ту-154, все принадлежащие силовым ведомствам.