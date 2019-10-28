ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фадеев огласил страшный диагноз

13:59
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Его здоровье вызывает опасения

51-летний композитор и продюсер Максим Фадеев признался, что у него с детства были проблемы с сердцем. Мальчиком он мечтал заниматься боевыми искусствами, однако родители были категорически против. 
Фадеев впервые рассказал, как выгнал Наргиз

Отец с матерью заставляли Фадеева заниматься музыкой, а он планировал стать боксером. Будущий продюсер много лет занимался айкидо и часто дрался на улице, ломая себе пальцы на руках. "Надо мной посмеивались, что я музыкант. Я был рожден с тяжелым пороком сердца. Мне надо было доказывать, что я что-то могу. Отсюда и драки", - рассказал Фадеев в программе "Судьба человека". 

Родители переживали за сына. Они беспокоились не только за здоровье ребенка, но и за его профессиональное будущее. Но Фадеева неумолимо влекло на улицу, где кипела жизнь. "Разборки были в девяностых годах. В Кургане, на моей родине. Это очень суровый город. Там у любого мальчика воспитывается дух прямо на улице. То, что сейчас является нормой, за это раньше можно было получить по морде", - заявил музыкант. 

Ранее появилась информация, что Максим Фадеев обратился к врачам из-за проблем с сердцем. У него якобы случился приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. Продюсер отказался от госпитализации и лечится дома под присмотром врачей.

В последнее время Фадеев попадает в один скандал за другим. То его обвиняют в плагиате, то он устраивает разборки с певицей Наргиз, то оправдывается за уход из шоу "Голос. Дети". Неудивительно, что на этом фоне у продюсера возникло нервное истощение.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Фадеев пытается справиться со стрессом после конфликта с Наргиз

 

Читайте также:
Новости по теме
Продюсер Максим Фадеев
Продюсер Максим Фадеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.