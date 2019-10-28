Фадеев огласил страшный диагноз

Его здоровье вызывает опасения

51-летний композитор и продюсер Максим Фадеев признался, что у него с детства были проблемы с сердцем. Мальчиком он мечтал заниматься боевыми искусствами, однако родители были категорически против.

Отец с матерью заставляли Фадеева заниматься музыкой, а он планировал стать боксером. Будущий продюсер много лет занимался айкидо и часто дрался на улице, ломая себе пальцы на руках. "Надо мной посмеивались, что я музыкант. Я был рожден с тяжелым пороком сердца. Мне надо было доказывать, что я что-то могу. Отсюда и драки", - рассказал Фадеев в программе "Судьба человека".

Родители переживали за сына. Они беспокоились не только за здоровье ребенка, но и за его профессиональное будущее. Но Фадеева неумолимо влекло на улицу, где кипела жизнь. "Разборки были в девяностых годах. В Кургане, на моей родине. Это очень суровый город. Там у любого мальчика воспитывается дух прямо на улице. То, что сейчас является нормой, за это раньше можно было получить по морде", - заявил музыкант.

Ранее появилась информация, что Максим Фадеев обратился к врачам из-за проблем с сердцем. У него якобы случился приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. Продюсер отказался от госпитализации и лечится дома под присмотром врачей.

В последнее время Фадеев попадает в один скандал за другим. То его обвиняют в плагиате, то он устраивает разборки с певицей Наргиз, то оправдывается за уход из шоу "Голос. Дети". Неудивительно, что на этом фоне у продюсера возникло нервное истощение.

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