Горбачев рассказал о своей борьбе за сохранение СССР

Бывший президент считает, что это было возможно

Михаил Горбачев хотел обновить Советский Союз, превратить его в демократическую, эффективную федерацию. Бывший президент СССР рассказывает об этом в своей книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира". Она скоро появится в продаже.

Горбачева не удивляют данные опросов, согласно большинство россиян сожалеют о распаде Союза, а 1990-е годы считают самым тяжелым периодом в своей жизни. Политик уверен, что целостность СССР можно было сохранить.

По словам Горбачева, решающим шагом должен был стать новый Союзный договор. Однако подписание документа в 1991 году сорвал августовский путч. Тем не менее, утверждает Горбачев, он "до конца боролся за единство страны".

Однако линия на разъединение государства возобладала. Руководство самой большой республики в составе СССР — России во главе с Борисом Ельциным пошло по пути дезинтеграции, пишет бывший советский лидер.

25 декабря 1991 года Горбачев в обращении к советскому народу заявил о сложении президентских полномочий. А ранее, 8 декабря, руководители России, Белоруссии и Украины подписали соглашение, котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ).