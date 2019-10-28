Собянин: две трети горожан считают Москву безопасным городом

Мэр отметил профессионализм столичных правоохранителей

Две трети горожан считают Москву безопасным городом, сообщил Сергей Собянин. Он поблагодарил правоохранителей за профессиональную и слаженную работу по охране общественного порядка.

"Должен сказать, что несколько лет назад, количество москвичей, которые считали наш город безопасным, составляло не более трети. Это, конечно, большая заслуга всех тех, кто занимается правопорядком в городе", - сказал мэр.

Собянин напомнил о несанкционированных митингах в Москве летом. Они, по словам мэра, не привели к тяжелым последствиям благодаря работе правоохранительных органов.

"Произошел целый ряд несанкционированных митингов, которые привели к серьезным проблемам на улицах Москвы. И то, что они не переросли в тяжелые последствия, какие мы видим в других городах, это не заслуга их организаторов - наоборот, они хотели эти события довести до критической черты - это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечились порядок на московских улицах", - подчеркнул Собянин.