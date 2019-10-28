Знакомый задушил девушку во время свидания и закопал ее в лесу

Мужчина ранее был судим
В Подмосковье рецидивист задушил девушку во время свидания, а после избавился от тела, закопав его в лесу.
Тело убитой обнаружили 25 октября возле деревни Клеменово городского округа Евгоревск. Согласно данным, которые установили следователи, 15 октября 34-летний житель Московской области пригласил 19-летнюю знакомую на свидание. Во время секса, он задушил партнершу, а после вывез ее тело в лес и закопал.
В ходе расследования удалось задержать подозреваемого. Им оказался местный предприниматель, он был ранее судим за кражу и разбой, сообщили в СКР по региону.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.
- Задержан четвертый подозреваемый в деле о массовом убийстве в Эссексе
- Убийца восьмимесячной белорусской девочки приговорен к расстрелу
- Устроивший резню в хостеле мужчина неожиданно потерял память
- В Архангельске мать шестерых детей зарезали из-за продуктов
- Появились подробности смертельной перестрелки в Ростовской области