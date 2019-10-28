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Знакомый задушил девушку во время свидания и закопал ее в лесу

14:33
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Мужчина ранее был судим

В Подмосковье рецидивист задушил девушку во время свидания, а после избавился от тела, закопав его в лесу.

Тело убитой обнаружили 25 октября возле деревни Клеменово городского округа Евгоревск. Согласно данным, которые установили следователи, 15 октября 34-летний житель Московской области пригласил 19-летнюю знакомую на свидание. Во время секса, он задушил партнершу, а после вывез ее тело в лес и закопал.

В ходе расследования удалось задержать подозреваемого. Им оказался местный предприниматель, он был ранее судим за кражу и разбой, сообщили в СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

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Знакомый задушил девушку во время свидания и закопал ее в лесу
Знакомый задушил девушку во время свидания и закопал ее в лесу
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