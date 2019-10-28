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Выяснились детали тайного контракта между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

14:52
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Они заключили его больше 10 лет назад

Стало известно о тайном соглашении, которое принц Уильям и Кейт Миддлтон заключили в 2007 году во время учебы в Сэнт-Эндрюсском университете. 
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Королевский биограф Кейт Николл написала в книге "Кэтрин - будущая королева", что в том году Уильям и Кейт поссорились. Это произошло якобы из-за того, что внук Елизаветы II флиртовал с другими девушками и не торопился с женитьбой на своей девушке. Как бы то ни было, конфликт привел к тому, что возлюбленные решили расстаться. 

Уильям довольно быстро понял, кого он потерял. Член британской королевской семьи вернулся к Кейт, пишет 7days.ru. Она не сразу простила принца, однако все-таки сменила гнев на милость. При этом она поставила одно условие: их отношения возобновятся только в том случае, если Уильям пообещает жениться на ней. Принц дал слово и исполнил его в 2010 году, когда британцы узнали об их помолвке. Через год они поженились, а затем родили троих детей. Сейчас герцоги Кембриджские считаются одной из самых крепких пар среди знаменитостей. 

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