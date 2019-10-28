В отелях Турции введут "налог на проживание"

Отразится ли это на стоимости путевки?

В Турции с 1 апреля 2020 года могут ввести налог на проживание туристов в отелях.

Он коснется не постояльцев, а владельцев отелей, апартаментов, гостевых домой, кемпингов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), его размер составит 1% от стоимости всех услуг (размещение, питание, развлечения, SPA), оказанных туристам.

Возможный рост налогов никак не отразится на стоимости путевки в следующем году, уверяют эксперты. Однако в 2021 году возможно их подорожание на 2%, пишет РИА Новости.