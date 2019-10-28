Японская чемпионка впала в ступор от мастерства 15-летней россиянки

Рика Кихира не верит, что сможет победить Трусову

Рика Кихира даже при идеальном катании едва ли сможет победить Александру Трусову. Так думает сама японская чемпионка, потрясенная мастерством 15-летней россиянки. Японка признается, что второе место ее так обескуражило, что она решила в экстренном порядке усложнять свою программу.

"Когда я увидела, что Трусова набрала 166 баллов, я была крайне удивлена. Даже при идеальном катании не знаю, могу ли я ее победить. Я никогда не испытывала такого раньше и хочу изменить свои программы, чтобы оценки были выше", - призналась Кихира.

На этапе Гран-при в Канаде Рика Кихира выиграла короткую программу. Тем поразительней был успех россиянки в произвольной программе: Трусова не оставила шансов японке, набрав рекордные 166,62 балла – против 148,98 у Кихира. В итоге подопечная Этери Тутберидзе обошла соперницу на 11 баллов.

Как отмечают эксперты, для конкуренции с Трусовой Кихире необходимо добавлять что-то к своему коронному оружию — тройному акселю, пишет OlympicChannel.