Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети

Президент распорядился принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в России

В понедельник Владимир Путин дал ряд поручений правительству по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока. Документ опубликован на сайте Кремля.

Кабмин должен внести поправки в закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. А также рассмотреть возможность использования средств материнского капитала на оплату услуг газификации и водоснабжения.