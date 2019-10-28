45-летнюю Амалию Мордвинову не узнали без макияжа

Актриса редко показывается на людях

45-летняя актриса и поэтесса Амалия Мордвинова, которая больше трех лет живет в США, поразила поклонников изменившейся внешностью.

После переезда в Америку Амалия Мордвинова выпала из российского информационного пространства. В США она редко посещает светские мероприятия и не выступает по ТВ. Если ее где и видят, то это на встречах с читателями. Ведь за океаном Мордвинова известна не только как актриса, но и как поэтесса, выпустившая поэтический сборник "Концепция райского сада".

Журналисты нашли в Сети снимок Мордвиновой, сделанный на одной из последних встреч с ценителями ее творчества. За последние годы рыжеволосая актриса еще больше похудела, у нее появились новые морщинки. Во время фотосессии на ее лице не было косметики, поэтому звезда фильма "Охота на золушку" предстала в своей естественной красоте и дала придирчивым зрителям повод посудачить о том, как сильно она постарела.

Между тем в интернете можно найти фотографии, на которых Мордвинова позирует с макияжем. На днях, например, актер Кирилл Рубцов выложил в Instagram их совместный снимок. Актрису завалили комплиментами.

- Амалия, как всегда - прекрасна!

- Ее не узнать, хорошая актриса.

- Какая великолепная женщина.

Напомним, Амалия Мордвинова была замужем три раза. В 2009 году она развелась с бизнесменом Вадимом Беляевым. В 2016 году актриса переехала в США, где живет ее дочь. Всего у Амалии три дочери и один сын.