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Детсад и поликлинику построят в Западном Дегунине в ходе реновации

15:14
  • понедельник
  • 28 октября 2019

В районе также реконструируют дороги и благоустроят парк

В Западном Дегунине, помимо жилых домов, построят детский сад на 150 мест, школу для 650 учеников, а также поликлинику для взрослых и детей. Появление ряда объектов социальной инфраструктуры предусмотрено в рамках проекта планировки новых кварталов реновации.

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Как рассказала ТВЦ.RU руководитель архитектурно-планировочного объединения №1 Института Генплана Москвы Елена Шаранова, в настоящее время идут публичные слушания проекта. По ее словам, в районе может появиться физкультурно-оздоровительный центр, планируется и благоустройство природного комплекса вдоль Базовской улицы.

Помимо вышеперечисленного, в Западном Дегунине предлагают построить общественный центр с паркингом, где горожане смогут проводить свободное время, а входящий в его состав деловой центр обеспечит район новыми рабочими местами. Близость к ТПУ "Ховрино" обеспечит хорошую транспортную доступность центра. Для автомобилистов предусмотрят паркинг.

Видео: как преобразился район Западное Дегунино в Москве

В рамках реализации программы реновации будут реконструированы несколько улиц на территории района. Вдоль Коровинского шоссе, Базовской и Ангарской улиц установят шумозащитные экраны.

18 сентября в Москве стартовали публичные слушания по шести проектам планировки по программе реновации. Они проходят в районах Бескудниковский, Западное Дегунино, Измайлово, Крюково, Фили-Давыдково и Покровское-Стрешнево.

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