Песков прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Поездка президента Украины высветила главные проблемы урегулирования

Визит президента Украины в поселок Золотое в Донбассе выявил существующие проблемы и их первоисточник, прокомментировал поездку Владимира Зеленского Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Кремль внимательно следил за происходящим.

"Безусловно, мы следили, с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, они, собственно, во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем", - ответил Песков на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь Владимира Путина выразил надежду, что украинскому лидеру удастся все же заставить военных выполнять приказы верховного главнокомандующего. От того, состоится ли наконец развод войск на линии соприкосновения в Донбассе, зависит судьба саммита в нормандском формате, напомнил Дмитрий Песков.

Украинский президент накануне побывал в поселке Золотое. Зеленский встретился с местными жителями, которые были обеспокоены присутствием в их населенном пункте боевиков добровольческих батальонов. Президент Украины встретился и с националистами, однако общение у них не заладилось, напоминает РИА Новости.