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Чемпионку мира Гущину наказали за допинг на Олимпиаде

15:44
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Суд дисквалифицировал российскую легкоатлетку на четыре года

Всероссийской федерация легкой атлетики сообщила о дисквалификации трех спортсменок. Двое из них  - Юлия Гущина и Анна Назарова (Кляшторная) - употребляли допинг на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Еще одна легкоатлетка – Олеся Свиридова – попалась на нарушении запрета на участие в соревнованиях, несмотря на дисквалификацию.

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Гущина, специализирующаяся в спринтерском беге, дисквалифицирована на четыре года. CAS вынес решение на основании повторных проверок, сообщается на сайте ВФЛА. В пробах, взятых у спортсменки на чемпионате мира в Тэгу (2011 год) и на ОИ в Лондоне, обнаружен туринабол.

Гущина дисквалифицирована на четыре года с даты временного отстранения - 27 марта 2017 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2014 года.

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В этот период входит, в частности, золотая медаль командного чемпионата Европы 2011 года, золото чемпионата мира (2013 год, эстафета 4х400 метров) и серебро в этой же дисциплине на Олимпиаде-2012. При этом олимпийскую награду сборная России уже лишилась два года назад из-за Антонины Кривошапки.

У Анны Назаровой также нашли туринабол, она дисквалифицирована на два года с даты временного отстранения - 17 мая 2017 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 8 августа 2012 по 31 августа 2014 года.

Решение в отношении Олеси Свиридовой вынесено РУСАДА. На основании обвинений в неоднократной работе в качестве судьи и секретаря на региональных соревнованиях спортсменка дисквалифицирована на четыре года с даты окончания текущей дисквалификации – 14  июня 2020 года.

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