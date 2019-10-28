"Есть запрос на победу": Зеленский развязал руки борцам с коррупцией

Президент Украины дал напутствие детективам НАБУ

В украинском обществе созрел запрос на победу справедливости, уверен Владимир Зеленский. Президент пытался убедить в этом сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Сегодня есть запрос общества на победу справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой... Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом и получили заслуженные приговоры", - заявил Зеленский на встрече с сотрудниками ведомства.

Президент напомнил сотрудникам ведомства, что они самые лучшие прокуроры и следователи – да еще живут в самой свободной и великой стране, у которой сегодня есть отличный шанс избавиться от коррупционеров. Зеленский пообещал работникам НАБУ, что не будет на них давить – а задавит тех, на кого они укажут. Съемка встречи опубликована на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Напомним - на днях лидер Украины заставил депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" пройти тестирование на полиграфе. В то же время, по некоторым данным, депутаты получают от офиса Владимира Зеленского "серую" зарплату в конвертах.