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"Есть запрос на победу": Зеленский развязал руки борцам с коррупцией

15:44
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Президент Украины дал напутствие детективам НАБУ

В украинском обществе созрел запрос на победу справедливости, уверен Владимир Зеленский. Президент пытался убедить в этом сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины.
Зеленский выдал "Слугам народа" более миллиона долларов в конвертах

"Сегодня есть запрос общества на победу справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой... Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом и получили заслуженные приговоры", - заявил Зеленский на встрече с сотрудниками ведомства.

Президент напомнил сотрудникам ведомства, что они самые лучшие прокуроры и следователи – да еще живут в самой свободной и великой стране, у которой сегодня есть отличный шанс избавиться от коррупционеров. Зеленский пообещал работникам НАБУ, что не будет на них давить – а задавит тех, на кого они укажут. Съемка встречи опубликована на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Напомним - на днях лидер Украины заставил депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" пройти тестирование на полиграфе. В то же время, по некоторым данным, депутаты получают от офиса Владимира Зеленского "серую" зарплату в конвертах.

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