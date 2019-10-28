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Елизавета II испугалась навсегда потерять принца Гарри

15:59
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Сассексы снова покидают Британию

Принц Гарри и Меган Маркл намерены до конца года уехать в США. Супруги рассматривают несколько мест, где они могли бы остановиться на длительное время. 
Принц Гарри пошел против вековых традиций семьи

"Герцог и герцогиня проведут некоторое время наедине друг с другом в конце года, как только их текущие обязательства будут выполнены", - рассказал The Sun источник в окружении герцогов Сассекских. 

По данным издания, королева Елизавета II и другие члены монаршей фамилии опасаются, что поездка Сассексов в США приведет к их окончатльному отделению от семьи.  

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. 

Еще в сентябре стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл задумались о покупке особняка в элитном районе калифорнийского города Малибу. Им приглянулся особняк за 15 миллионов долларов. Гарри, как поговаривают, намерен купить элитную недвижимость на деньги, которые достались ему в наследство от матери.

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