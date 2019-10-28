Елизавета II испугалась навсегда потерять принца Гарри

Сассексы снова покидают Британию

Принц Гарри и Меган Маркл намерены до конца года уехать в США. Супруги рассматривают несколько мест, где они могли бы остановиться на длительное время.

"Герцог и герцогиня проведут некоторое время наедине друг с другом в конце года, как только их текущие обязательства будут выполнены", - рассказал The Sun источник в окружении герцогов Сассекских.

По данным издания, королева Елизавета II и другие члены монаршей фамилии опасаются, что поездка Сассексов в США приведет к их окончатльному отделению от семьи.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Еще в сентябре стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл задумались о покупке особняка в элитном районе калифорнийского города Малибу. Им приглянулся особняк за 15 миллионов долларов. Гарри, как поговаривают, намерен купить элитную недвижимость на деньги, которые достались ему в наследство от матери.