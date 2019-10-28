Срочно менять! Гидрометцентр призвал московских автолюбителей "переобуть" машины

Заморозки грянут неожиданно

Летнюю резину надо сменить на зимнюю, как только появится свободное время. Такую рекомендацию дал москвичам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Конечно, уже пора менять резину. Нужно сделать это, как только появится свободное время", — заявил синоптик.

С Романом Вильфандом согласны и в Центре организации дорожного движения Москвы. Там отметили, что столичным автовладельцам надо срочно "переобуть" железных коней – заморозки, а, значит, и гололед ожидаются со дня на день. Горячо поддерживают коллег и в ГИБДД. Тем более, что в Московском метеобюро сообщили: уже в ночь на субботу, 2 ноября, температура воздуха в Москве опустится до до -7 °С.