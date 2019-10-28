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Срочно менять! Гидрометцентр призвал московских автолюбителей "переобуть" машины

15:57
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Заморозки грянут неожиданно

Летнюю резину надо сменить на зимнюю, как только появится свободное время. Такую рекомендацию дал москвичам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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"Конечно, уже пора менять резину. Нужно сделать это, как только появится свободное время", — заявил синоптик.

С Романом Вильфандом согласны и в Центре организации дорожного движения Москвы. Там отметили, что столичным автовладельцам надо срочно "переобуть" железных коней – заморозки, а, значит, и гололед ожидаются со дня на день. Горячо поддерживают коллег и в ГИБДД. Тем более, что в Московском метеобюро сообщили: уже в ночь на субботу, 2 ноября, температура воздуха в Москве опустится до до -7 °С.

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