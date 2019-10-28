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Каких врачей заменят машины через 10 лет

16:17
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Идет глобальная автоматизация

Врачей ждет сокращение из-за автоматизации ряда медицинских процессов.

В частности, количество врачей-рентгенологов и врачей диагностов сократится на 10 и 36% соответственно, заявил директор научно-практического центра медицинской радиологии Департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов. Это произойдет из-за того, часть их работы возьмут на себя машины, однако речь не идет о полном замещении человека автоматикой.

"Думать, что компьютер заменит врача наивно <…> Мы говорим про обычных врачей, которые читают снимки. Те, которые изучают КТ, МРТ никуда не исчезнут", - добавил главный врач ГКБ № 71 Александр Мясников.

Машина способна сухо прочитать анализ и вынести итог, а вот сопоставить диагноз с жалобами пациента может только врач. Ни один искусственный интеллект с этим не справится, пишет "Вечерняя Москва".

Ранее Генеральный директор кадрового агентства "КАУС-Медицина" Екатерина Крупина заявила, что профессию рентгенолога заменят компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), а врачи общей практики, ЛОРы и хирурги будут работать с манипулятором.

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