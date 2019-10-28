"Не успели шашлык сделать": заслуженная артистка поглумилась над раздавленным котом

И сама же выложила видео в Сеть
В Сети растет негодование после публикации видео, в котором татарские звезды глумятся над раздавленным котом.
Заслуженная артистка Татарстана и Башкирии Гузель Уразова и певец Фирдус Тямаев записали видео, в котором обсудили тело сбитого кота и выразили сожаление, что "не успели сделать из него шашлык".
Своими умозаключениями Гузель даже решила поделиться с подписчиками в Instagram, однако спустя время удалила видео. Но интернет помнит все - через считанные часы видео не посмотрел только ленивый.
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В последствии деятели татарской эстрады объяснили свой поступок. Гузель заявила, что она, проезжая по трассе в Мечетлинском районе, остановилась отдохнуть, встретила Фидруса и вместе они "решили немного пошутить", пишет kp.ru ("Комсомольская правда").
"Увидев вещь, похожую на тряпку, мы решили немного отвлечься и таким образом пошутить в отношении именно тряпки, что будем делать шашлык из тряпки", - объяснила Гузель.
Ее официальный представитель Эльмира Хасанова также утверждает, что "на видео четко видно, что это не животное", а ролик появился в Сети с целью спровоцировать негатив в адрес артистки.
Объяснение Фидруса оказалось более человечным. В нем нет ни одного намека на то, что это была тряпка. Кроме того, певец попросил прощение у своих подписчиков за недостойное поведение, отметив, что он не сбивал животное. Его слова приводит местное издание inkazan.ru.
"Пожалуйста, поймите меня: это была шутка. <...>Мы его не задавили, не прыгали на нем, не танцевали, не пели на нем. Мы его даже убрали", - заявил Тямаев.