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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

16:15
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Президент России также рассказал канцлеру Германии о переговорах с Реджепом Эрдоганом

Итоги прошедших в Сочи переговоров по Сирии стали темой телефонного разговора Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Президент России, информируя коллегу, сделал акцент на том, что меморандум о совместных действиях учитывает интересы всех сторон, передает "ТВ Центр".

Российский лидер особо подчеркнул, что достигнутые договорённости будут способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Арабской республики. В связи с проведением в понедельник в Брюсселе очередного раунда трёхсторонних консультаций Россия  - ЕС - Украина также состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце этого года срока действия нынешнего  контракта.

Смотрите видео ТВЦ.RU — "Меркель: от ветреной "девочки Коля" до императрицы Германии"

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