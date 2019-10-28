Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Президент России также рассказал канцлеру Германии о переговорах с Реджепом Эрдоганом

Итоги прошедших в Сочи переговоров по Сирии стали темой телефонного разговора Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент России, информируя коллегу, сделал акцент на том, что меморандум о совместных действиях учитывает интересы всех сторон, передает "ТВ Центр".

Российский лидер особо подчеркнул, что достигнутые договорённости будут способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Арабской республики. В связи с проведением в понедельник в Брюсселе очередного раунда трёхсторонних консультаций Россия - ЕС - Украина также состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце этого года срока действия нынешнего контракта.

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